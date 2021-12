Un hombre con parálisis fue capaz de tuitear este miércoles con su mente.

Se trata de Philip O’Keefe, de 62 años, quien a pesar de padecer esclerosis lateral amiotrófica logró realizar varias publicaciones en la cuenta de Twitter del director de la ‘startup’ Synchron, Thomas Oxley, gracias a un chip implantado en su cerebro.

«¡Hola, mundo!», escribió O’Keefe. «Sin necesidad de pulsar teclas o voces. He creado este tuit solo con pensarlo», agregó.

no need for keystrokes or voices. I created this tweet just by thinking it. #helloworldbci

— Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021