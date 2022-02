Un rayo de 768 kilómetros que cruzó tres estados de EE.UU. en 2020 establece un nuevo récord mundial

Un rayo que en abril de 2020 se extendió a lo largo de 768 kilómetros sobre tres estados de EE.UU. (Texas, Luisiana, Misisipi) marcó el nuevo récord mundial de distancia para este tipo de fenómeno, superado en unos 60 kilómetros el registro anterior observado en octubre de 2018 en el sur de Brasil, informó este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

WMO has verified 2 new world records for ⚡️⚡️lightning in notorious #megaflash hotspots

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020@NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD

— World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022