¿Cómo opinar sobre invasión de Rusia a Ucrania sin decir abiertamente que estás a favor de Putin?

Empezar diciendo “La realidad es sumamente compleja, hay mucha geopolítica en juego, los intereses enfrentados son muchos, no podemos caer en argumentos simplistas, etc, etc, etc”. También es muy importante aclarar rápidamente “Yo no voy a justificar lo que está pasando, PERO…” y ahí hay que intentar con diferentes opciones:

Opción 1: “Esto no es una invasión, es una misión de paz por medio de la cual Rusia está ayudando a Ucrania a liberarse del colonialismo americano, su presidente es un neonazi que está haciendo un genocidio con sus propias manos. ¿No escuchaste los discursos de Putin y de Lavrov? Ellos nunca mienten.”

En caso de que esto falle, intentar con opción 2: “Rusia se defiende de la agresión de occidente, esto fue provocado por los yankees, la OTAN, los Europeos que son felpudos de los americanos”. El imperialismo yankee, la vieja confiable.

Si seguís sin convencer a tu interlocutor, tratar con opción 3: “Tengamos cuidado, no podemos repetir lo que dicen los medios hegemónicos que responden al departamento de estado, no podemos ser funcionales a los intereses coloniales del complejo militar-industrial”. Insistir con énfasis: «tengamos mucho cuidado de cómo nos estamos informando”. Porque, claro, la BBC y Canal+ mienten pero RT y Telesur jamás mentirían.

Si aún no lo pudiste convencer ir a la opción 4: “Ah, pero [insertar eventos horribles que hicieron las potencias occidentales en algún momento no importa qué es o cuándo]”.

Buenas opciones: Guerra de Vietnam, la colonización británica de la India, Bush en Irak, intervencionismo de USA en América Latina en la Guerra Fría, el tráfico de esclavos, la Guerra de Argelia, Pizarro y Cortés en la conquista de América, etc, etc, etc. Porque ya sabés, si Pancho se robó tres gallinas, eso justifica que Juan se robe un conejo.

La opción 4 solo va a funcionar si es seguida inmediatamente por la opción 5: Acusar a tu interlocutor de que en el fondo es un defensor de las atrocidades que hicieron algunos países occidentales. Ejemplo: “Nunca te escuché condenar los crímenes que hizo Leopoldo II de Bélgica en el Congo a fines del Siglo XIX”

La opción 4 también puede ser suplementada por la opción 4 alternativa: “Hay muchas tragedias ocurriendo ahora mismo en el mundo, yo creo que deberíamos estar hablando de [insertar tragedia]”. Porque claro, si se está quemando una casa en otra ciudad, eso implica que hay que ignorar la casa que se está quemando al lado.

Si todo lo anterior falla, apelar a un relativismo epistemológico total y decir “la verdad es que no estamos ahí, no sabemos bien lo que está pasando, no deberíamos decir nada, no podemos hablar del tema, etc, etc”.

Y listo! Estás apoyando un genocidio, una invasión y ocupación de parte de Putin sin decir abiertamente que estás apoyando un genocidio, una invasión y ocupación de parte de Putin. Sos un genio!.

Escrito por Ricardo Zambrana – Zambranitis