López Obrador: La violencia no se puede enfrentar con la violencia

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, convocó este lunes a las feministas a evitar la violencia en las marchas que realizarán mañana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

«Hago un llamado para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, tenemos información de que se están preparando con marros (martillos) sopletes, bombas molotov (…) eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo», denunció López Obrador, quien mantiene una tensa relación con los movimientos de mujeres que este martes, como cada 8 de marzo, realizarán protestas masivas en las principales ciudades del país.

Según el presidente, el vandalismo y los enfrentamientos que suele haber en estas marchas representan a los sectores conservadores y reaccionarios que están en contra de su Gobierno.

«Es una postura totalmente política, ¿y saben de quién? de los que enarbolan supuestamente la igualdad de género, la igualdad ante la ley y ante Dios, pero se les olvida, porque no les conviene, la igualdad económica y social», dijo.

Por eso, insistió, las manifestaciones deben ser pacíficas para que grupos que tienen «otros fines» no utilicen a los movimientos feministas que luchan de manera legítima en favor de las mujeres.

«Hay quienes quisieran vandalizar el Palacio Nacional y la Catedral para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo», afirmó.

Paz y amor

El presidente vinculó los episodios de violencia que suele haber en las marchas de mujeres, y que siempre son protagonizados por grupos minoritarios y aislados, con la batalla campal que estalló el sábado pasado durante el partido entre Querétaro y Atlas y que dejó escenas dantescas y decenas de heridos.

«La paz es fruto de la justicia, hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, desterrar la corrupción, fortalecer a la familia, ese es el camino. Esto (la violencia) es resabio de los gobiernos neoliberales anteriores, del periodo en que se apostó a la corrupción e impunidad y abandono del pueblo», dijo en vísperas de las marchas que tendrán su epicentro en el Zócalo de la ciudad de México, en donde Palacio Nacional ya está vallado por completo.

En este contexto, añadió: «La enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices, no dejar de insistir que la felicidad no es la riqueza los bienes materiales, sino estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo».

Una periodista le recordó a López Obrador que muchas de las activistas suelen aclarar que los femicidios que no cesan en el país implican una violencia mayor que las pintas en las paredes o la destrucción de calles que puede haber en las marchas.

Este #8M2022 ¡Paramos, marchamos y nos organizamos 💜💚🔥! En la CDMX nos veremos a las 🕓 4:00pm, en la Ángela de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino ¡No olvides el uso de gel y cubrebocas! #NiUnaMenos#VivasNosQueremos#SeráLey pic.twitter.com/bJTyg6IbNF — Coordinación 8M México (@8mMexico) March 2, 2022

«La violencia no se puede enfrentar con la violencia. Eso es inmoral, inhumano. No se puede defender una causa justa y utilizar la violencia de tirar bombas o golpear a mujeres encargadas de la seguridad. No estoy de acuerdo con eso, y yo vengo de la oposición, luché años en contra de un régimen autoritario corrupto, enfrenté la violencia y no lo hice con violencia y triunfamos siguiendo las enseñanzas de (Mahatma) Gandhi, (Nelson) Mandela y (Martin) Luther King. Ahí tenemos discrepancias», explicó.

Por otra parte, añadió, él cree en la igualdad en una concepción amplia y su Gobierno está atendiendo lo que considera el principal problema del país, que es la corrupción, porque es el germen de la desigualdad

«Hay millones de mexicanos en la pobreza. Hombre y mujeres. Si estamos luchando contra eso ¿por qué (las protestas) son contra nosotros? Porque hay quienes utilizan estas causas justas con propósitos políticos para defender sus intereses», reiteró.