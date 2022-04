La ONU dice que Ucrania es uno de los países más plagados de minas terrestres en todo el mundo

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) afirmó este lunes que Ucrania es uno de los países más plagados de minas terrestres activas en todo el mundo.

#Ukraine is one of the most mine-contaminated countries in the world.

Even before the ongoing military offensive, over 1.8 million people were already living surrounded by mines for eight years. #MineAwarenessDay pic.twitter.com/kPna1baE5y

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 4, 2022