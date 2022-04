El gobernador de Texas cumple su amenaza y le envía un mensaje a Biden

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció este miércoles que el primer autobús que llevaba a bordo a un grupo de migrantes en situación administrativa irregular llegó a Washington D.C.

Esta mañana, el presentador del programa de televisión ‘America Reports’, John Roberts, informó en su cuenta de Twitter que Abbott cumplió con su promesa y estacionó un autobús con migrantes a bordo justo enfrente del edificio que alberga a las cadenas Fox News, NBC y C-SPAN, el cual está ubicado a menos de 800 metros del Capitolio.

Texas Governor @GregAbbott_TX carries out his pledge to transport illegal migrants to Washington, DC. The bus pulled up right in front of the building that houses @FoxNews , @NBCNews and ⁦ @cspan ⁩ pic.twitter.com/KsrP04LSuw

En su cuenta de Twitter, Abbott confirmó que el «primer autobús de Texas» había dejado a los migrantes «a unas cuadras del Capitolio». Además, el gobernador republicano envió un mensaje al presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, sobre la situación en la frontera sur del país.

«Biden se niega a venir [a Texas] a ver el desastre que ha hecho en la frontera. Por eso Texas le está llevando la frontera a él», escribió Abbott.

First Texas bus drops off illegal immigrants blocks from US Capitol in Washington, DC.

Biden refuses to come see the mess he’s made at the border.

So Texas is bringing the border to him.https://t.co/wHZkwnD305

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 13, 2022