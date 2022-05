El tráfico de fentanilo preocupa fuertemente a las autoridades estadounidenses

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva campaña para atrapar a líderes del cártel de drogas mexicano de Sinaloa, en la que ofrece millonarias recompensas por información que lleve al arresto o condena de siete sujetos.

Así consta en pósteres distribuidos en los que aparecen las fotos de las siete personas buscadas. Se trata de Rafael Caro-Quintero, alias ‘Rafa’, por quien se ofrece hasta 20 millones de dólares; Ismael Zambada-García, alias ‘El Mayo’, por quien se ofrece hasta 15 millones; Iván Archivaldo Guzmán-Salazar, alias ‘Chapitos-Iván’, por el que ofrecen 5 millones; y Jesús Alfredo Guzmán-Salazar, alias ‘Chapitos-Alfredo’, por quien se ofrece 5 millones. Mientras por Ismael Zambada-Sicairos, alias ‘Mayito flaco’; Alfonso Limón-Sánchez, alias ‘Poncho Limón’; y Alfonso Arzate-García, alias ‘Aquiles’, no se especifica ninguna cantidad.

En el texto se añade los datos de contacto para remitir la información y se especifica que todas las llamadas son confidenciales.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022