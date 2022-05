La NOAA afirma que se espera una temporada ciclónica extremadamente activa

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) pronostica temporada activa de estos fenómenos naturales en el Océano Atlántico.

Estos expertos esperan la formación de: 14-21 Tormentas Tropicales y de 6-10 Huracanes.

De estos eventos naturales se espera la formación de 3-6 Huracanes Intensos que alcanzarán la categoría 3, 4 o 5. Se espera una temporada ciclónica extremadamente activa en el Atlántico.

El organismo público informó este martes de sus pronósticos para 2022, que tendrá una nueva temporada «activa», lo que, en otras palabras, significa abundantes ciclones en el Caribe, el Golfo de México y el Atlántico occidental.

Las probabilidades de que sea una temporada por encima de lo normal como las siete anteriores son del 65 %, según NOAA, que publicó sus pronósticos a pocos días de que se inicie oficialmente la temporada, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

Atlantic #HurricaneSeason Outlook 2022: 70% likelihood of 14-21 named storms of which 6-10 could become hurricanes, including 3-6 major hurricanes: https://t.co/a9MLVIUI3I #HurricaneOutlook pic.twitter.com/UpH2uxmjpx

— NOAA (@NOAA) May 24, 2022