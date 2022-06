5 utensilios básicos para iniciarnos en el mundo de la repostería

Si bien no es agradable tener la cocina repleta de utensilios, si buscamos comenzar a vincularnos con la repostería hay una serie de elementos que no nos pueden faltar. No hay nada peor que encontrarse a mitad de una receta y no encontrar la cuchara ideal para utilizar.

Existen en el mercado incontables ofertas de artículos de repostería, por lo que deberemos estar atentos y asesorarnos bien en cuanto a marcas y tiendas especializadas, para adquirir productos de excelente calidad.

Si bien la mayoría de artículos de cocina básicos nos sirven para hacer postres y pasteles, hay algunos específicos que es importante conseguir. A continuación, una guía breve para ayudarnos en este nuevo camino.

5 artículos de cocina para repostería

1. Báscula

Se dice que en la repostería las cantidades son exactas y fundamentales. Si en la cocina salada podemos improvisar y permitirnos algunos deslices, aquí un gramo de más puede ocasionar una catástrofe colosal.

Por eso es elemental contar con una báscula digital, que nos permite calcular exactamente las cantidades indicadas en la receta. Es uno de los cocina artículos más vendidos, por lo que podremos conseguirla en cualquier tienda.

2. Cucharas y jarras medidoras

A la hora de contabilizar líquidos, la báscula puede no ser suficiente. Por eso, debemos comprar artículos de cocina más específicos, como las cucharas medidoras. Generalmente se guardan una dentro de otra, por lo que no ocupan mucho espacio.

A su vez, podemos comprar también jarras medidoras, útiles no solo para calcular productos de respostería líquidos sino también sólidos. Suelen ser transparentes y contar con varias escalas de medida, dependiendo del ingrediente que calculemos.

3. Recipientes, boles y cuencos de diversos tamaños

Los recipientes hondos son un elemento esencial en la repostería. Allí integramos los ingredientes para un pastel o batimos la crema hasta que quede lista para decorar. Es importante que tenga gran capacidad, para evitar derramamientos.

A su vez, muchos de estos artículos de cocina se consiguen de materiales transparentes, como vidrio o acrílico, ideales para corroborar su contenido. Por último, es importante que consigamos recipientes resistentes al calor.

4. Colador

Otro de los productos de cocina más útiles son los coladores. Podemos utilizarlos para tamizar las harinas o ingredientes secos de nuestros pasteles, para conseguir una preparación perfecta y sin grumos.

A su vez, con otras preparaciones como crema pastelera o purés de frutas, podemos utilizar coladores pequeños para quitar impurezas. Finalmente, el colador sirve para espolvorear azúcar glass sobre la superficie de un postre, por ejemplo.

5. Moldes

No pueden faltar en nuestra cocina los moldes, aliados imprescindibles para realizar todo tipo de pasteles. En las tiendas de repostería podemos encontrar desde modelos clásicos hasta algunos muy innovadores.

Los productos Euroline cocina, por ejemplo, están confeccionados con materiales de excelente calidad, tanto vidrio como aluminio o silicona. Debemos escoger dos o tres moldes para poder variar el tamaño.

Estos son los artículos para cocina elementales que deberemos adquirir para iniciarnos en el maravilloso mundo de la repostería.