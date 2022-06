Un micrometeorito impacta contra un telescopio espacial

El telescopio espacial James Webb de la NASA sufrió el impacto de un micrometeorito en uno de los segmentos principales de su espejo, aunque esto no ha afectado al observatorio y su funcionamiento sigue siendo normal, comunicó este miércoles la agencia espacial estadounidense.

El incidente ocurrió entre el 23 y el 25 de mayo y su efecto será «marginalmente detectable en los datos» que recopile el telescopio, señalan los científicos. Los impactos de micrometeoritos son un aspecto inevitable en la operación de cualquier nave espacial, que rutinariamente sufre numerosas colisiones. Los impactos continuarán ocurriendo durante toda la vida útil de James Webb y tales eventos se anticiparon al construir y probar el espejo en tierra, aclara la NASA.

In late May, Webb sustained a dust-sized micrometeroid impact to a primary mirror segment. Not to worry: Webb is still performing at a level that exceeds all mission requirements. Our first images will #UnfoldTheUniverse on July 12: https://t.co/9jp0uq7ytS pic.twitter.com/VKkSp16yrg

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) June 8, 2022