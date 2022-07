Jill Biden es criticada por su "falta de conocimiento de la cultura latina"

La primera dama de EE.UU., Jill Biden, fue objeto de fuertes críticas luego de afirmar que los latinos eran tan únicos como los «tacos de desayuno».

Durante un evento anual de UnidosUS, grupo de defensa de derechos civiles de hispanos en el país, celebrado este lunes en San Antonio (Texas), la primera dama hizo el comentario mientras elogiaba al expresidente de la organización, Raúl Yzaguirre, recoge Reuters.

«Raúl ayudó a construir esta organización con el entendimiento de que la diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio,es su fortaleza», declaró Jill Biden.

Once again, Dr. Jill Biden butchers the Spanish language in furtherance of pandering to a client constituency (the org FKA National Council of La Raza). I hereby bless your timelines with Dr. Jill’s rendering of «bodega». pic.twitter.com/Z4FSXtlUMe

— Jorge Bonilla (@BonillaJL) July 11, 2022