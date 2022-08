El telescopio espacial James Webb revela nuevos detalles sobre la galaxia Rueda de Carro

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha tomado una nueva imagen de la galaxia Rueda de Carro, la más clara jamás captada, revelando nuevos detalles sobre la formación estelar y el agujero negro central del sistema.

En la foto producida por la cámara de infrarrojo cercano del observatorio (NIRCam, por sus siglas en inglés) y el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) también se pueden apreciar otras dos galaxias más pequeñas junto con una enorme cantidad de otras más lejanas.

El aspecto de la estructura, reflejado en su nombre, es el resultado de una colisión a gran velocidad entre una gran galaxia espiral y otra más pequeña, precisan los astrónomos.

El impacto afectó sobre todo a la forma y la estructura de la galaxia, situada a unos 500 millones de años luz en la constelación de Sculptor. La Rueda de Carro presenta dos anillos: uno interior que se destaca por su brillo y el otro circundante de colores. Ambos se expanden hacia el exterior desde el centro de la colisión, creando una estructura menos común que las galaxias espirales como la Vía Láctea.

Otros telescopios espaciales, incluido el Hubble, han examinado la Rueda de Carro anteriormente, pero no han logrado tomar una imagen tan clara como la reciente dada la cantidad de polvo cósmico que oscurece la vista. Sin embargo, James Webb, con su capacidad para detectar la luz infrarroja, descubre ahora nuevos datos sobre la naturaleza de la inusual galaxia.

🤸 Cartwheeling along…

Take a look at these Hubble & Webb views of the Cartwheel Galaxy! In Hubble’s view, the glittering blue regions indicate starbirth.

Thanks to @NASAWebb’s infrared vision that cuts through clouds of gas & dust, previously unseen stars are unveiled! pic.twitter.com/xGvALIdaiG

— Hubble (@NASAHubble) August 2, 2022