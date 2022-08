VIDEO: Israel lanza un nuevo ataque en Gaza y mata a un comandante yihadista

Las Fuerzas de Defensa de Israel han efectuado este viernes un operativo contra objetivos en el norte de la Franja de Gaza, en el curso del cual abatieron al comandante de la zona norte de la región, Taysir al Jabari. La operación iba dirigida contra la Yihad Islámica Palestina, considerada por Israel como grupo terrorista.

Al Jabari, que murió en el vecindario de Shuja’iyya, sustituía a Baha abu al Ata, que perdió la vida en un ataque de la aviación israelí en 2019. Se cree que Al Jabari también era responsable de la coordinación entre la Yihad Islámica y Hamas, también considerado como una organización terrorista por las autoridades israelíes.

Las Fuerzas de Defensa israelíes dijeron haber recibido una advertencia sobre la preparación por Al Jabari de un ataque contra blancos de Israel antes del arresto a principios de la semana de Bassem Saadi, uno de los líderes de la Yihad Islámica en Palestina, durante una redada en Cisjordania.

We just targeted a senior commander of the Palestinian Islamic Jihad terrorist group in Gaza. Tayseer Jabari was responsible for multiple terrorist attacks against Israeli civilians.

The IDF will continue to defend Israel against the threat of terrorism. pic.twitter.com/rhxuw2ZmYs

— Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022