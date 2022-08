Moscas carnívoras que se creían extintas hace más de un siglo y medio ‘resurgen’ en Francia

Moscas carnívoras de la especie ‘Thyreophora cynophila’, también llamadas moscas quebrantahuesos, dadas por extintas desde 1836, fueron descubiertas recientemente en el sur de Francia. Previamente, la especie fue detectada en España en 2010, explica un comunicado emitido por el Parque Nacional de los Pirineos de Francia.

En febrero de 2022, durante una vigilancia sanitaria en el valle de Ossau, un guardabosques del parque pudo observar moscas sobre los restos de un jabalí que yacían sobre la nieve a una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar.

