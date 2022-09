Así se ve un conjunto de hermosas ‘dunas barjanes’ en el polo norte de Marte (FOTO)

La cámara HiRISE, a bordo de la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) –construida por la NASA para estudiar la geología y el clima en Marte–, capturó un conjunto de fascinantes dunas en forma de media luna conocidas como ‘dunas barjanes’, que se han formado a lo largo de un acantilado del cañón Chasma Borale, en el polo norte del planeta rojo.

El equipo responsable de dirigir las operaciones de la HiRISE detalló que la imagen en color mejorada fue tomada el 5 de noviembre del año pasado, a una altitud de 317,7 kilómetros. En ella se aprecian, en un área de alrededor de un kilómetro, los particulares montículos de arena producidos por el efecto del viento marciano.

HiRISE 4K: Scarp Dune Blues

This enhanced color image shows a group of lovely barchan dunes along a scarp (cliff) in Chasma Boreale in the North Pole of Mars. (See link for full cutout.)https://t.co/90KURieAb8

NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars #science pic.twitter.com/tHiIzyxc4P

— HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) September 6, 2022