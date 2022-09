VIDEOS: Periodistas arriesgan sus vidas en la cobertura del paso del huracán Ian

Usuarios de las redes criticaron a la cadena The Weather Channel por imponer a sus reporteros coberturas que conllevan tanto peligro

Mientras la red se llena de videos que evidencian la magnitud de los estragos que causa en estos momentos el huracán Ian en Florida, al tocar tierra allí este miércoles, algunos periodistas desatienden las advertencias de las autoridades de buscar refugio para cubrir el desarrollo de la tempestad.

Entre otros, destacan los reportajes de los periodistas de la cadena The Weather Channel, especializada en pronósticos del tiempo, en los que se muestran los daños ocasionados por el ciclón.

I can’t believe in 2022 we’re still sending reporters out in Hurricanes like this pic.twitter.com/MsDtLw1bec — Read Class Struggle Unionism by Joe Burns (@JoshuaPotash) September 28, 2022

En uno de los videos se puede ver a un periodista que lucha contra fuertes ráfagas de viento que arrastran ramas de árboles y hacen caer señales de tráfico.

«Estuvimos en la pared del ojo del huracán Ian, de categoría 4, durante más de cinco horas, y la parte trasera fue la peor. No he experimentado nada cercano a esto en más de 30 años en The Weather Channel», escribió el reportero meteorológico Mike Seidel.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven’t experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022

Los colegas de Seidel compartieron videos similares en sus cuentas, con sus coberturas desde distintas ciudades de Florida. «Ian es un maratón, no un sprint», se hizo eco de las publicaciones la cadena.

#Ian is a marathon, not a sprint.@JimCantore and @StephanieAbrams show you the latest as this hurricane nears landfall: pic.twitter.com/YeSpGmybXh — The Weather Channel (@weatherchannel) September 28, 2022

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY — Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022

Entre tanto, algunos de los usuarios criticaron a la cadena por enviar a los periodistas a coberturas que conllevan tanto peligro. «Realmente necesitamos más conciencia laboral. Los reporteros no deberían tener que arriesgar sus vidas para que estas empresas de comunicación puedan obtener buenas imágenes y ganar más dinero. Estas prácticas laborales no deberían ser normales», escribió el periodista independiente Joshua Potash en su cuenta de Twitter.

We’re officially in the thick of things. Our coverage of #Ian continues on The Weather Channel. @mikeseidel gives an update from Fort Myers, Florida: pic.twitter.com/8PKjGLBKZz — The Weather Channel (@weatherchannel) September 28, 2022

El comentario de Potash cobró popularidad entre los internautas. Algunos apuntaron que la grabación de huracanes puede realizarse sin presencia humana, con cámaras y drones, en aras de la seguridad de los reporteros.

Otros compartieron su propia experiencia laboral en el canal en cuestión. «Cuando trabajaba para The Weather Channel, en los años 90, John Hope [meteorólogo y expresentador de la cadena] no permitía que los reporteros se metieran en medio de tormentas peligrosas. Su seguridad era lo primero. Ahora las cadenas los ven como prescindibles», recalcó una usuaria.