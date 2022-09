La NASA revela las primeras fotos del ‘colorido’ impacto de su sonda ‘kamikaze’ contra un asteroide

La NASA publicó este jueves las primeras imágenes de su «prueba de defensa planetaria», completada con éxito el pasado lunes cuando su sonda DART se estrelló contra el asteroide Dimorphos con el objetivo de alterar su trayectoria.

Los telescopios espaciales James Webb y Hubble, «dos de los grandes observatorios de la NASA», captaron el choque de su sonda ‘kamikaze’ contra el asteroide, un satélite del sistema binario de asteroides Dydimos de 160 metros de diámetro y con una masa de 5.000 millones de kilos.

