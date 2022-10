Biden afirma que la inflación empeorará con los republicanos

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha advertido que los niveles de inflación subirán si los votantes conceden el control del Congreso de EE.UU. a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, a celebrarse en noviembre.

Durante un reciente discurso, el jefe de Estado alegó que el partido opositor, en caso de victoria, derogaría la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), firmada por el mandatario a mediados de agosto, lo que sostuvo, podría agravar aún más la situación actual.

«Gracias a mi plan económico, Estados Unidos está en una posición más fuerte que cualquier otra economía importante para afrontar este reto», aseguró Biden. «Si ganan los republicanos, la inflación empeorará», agregó el político.

Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar después de la publicación, este jueves, del reporte sobre inflación, en el que se expone que las esperanzas respecto a la estabilización de los precios disminuyeron y se revela que es más persistente de lo esperado.

En el mandato de Biden, la tasa de inflación se disparó del 1,4 % al 8,2 %, exhibiendo el mayor aumento interanual que se haya registrado en los últimos 40 años.

Según datos de la Fundación Heritage, el estadounidense promedio perdió unos 4.200 dólares de ingresos anuales desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, debido a la disparada de la inflación y el aumento de los tipos de interés.

En este contexto, la Reserva Federal se verá obligada a seguir subiendo los tipos de interés, lo que aumentaría los riesgos de pérdidas de empleo, escribe Bloomberg.

«Es un 8,2 % pero parece que es un 15 % o un 20% para la mayoría de los estadounidenses. En lugar de asumir la responsabilidad, [Biden] solo miente», escribió uno de los usuarios de Twitter quien compartió un fragmento del discurso presidencial.

More insane rhetoric from POS Joe Biden. “If Republicans win inflation will get worse” says the man who took office with an inflation rate of 1.4%. It’s 8.2% but feels like it’s 15 to 20% for most Americans. Instead of take accountability, he just lies pic.twitter.com/05LYXlJwGN

— Max Andrews (@realthinkmax) October 14, 2022