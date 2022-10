Un asteroide adquiere una «cola gemela» tras el impacto de la sonda ‘kamikaze’ de la NASA (FOTO)

Una nueva fotografía captada por el telescopio espacial Hubble de la NASA muestra una segunda estela de polvo que se formó tiempo después del impacto de la sonda ‘kamikaze’ contra el asteroide Dimorphos con el propósito de intentar cambiar su órbita, informó este jueves la agencia espacial estadounidense.

Las observaciones registradas por el Hubble en las últimas semanas han permitido a los científicos construir una imagen detallada de la evolución del rastro de escombros que se desprendieron del asteroide golpeado. Conforme pasaron los días, la nube resultante fue expandiéndose y perdiendo brillo, tal como se tenía previsto.

Hubble has spotted TWO tails in a new image from the DART impact of an asteroid last month! (1/6) 🧵#DARTmission #Dimorphos pic.twitter.com/MtAZaPb7nA

