VIDEO: China presenta un avión no tripulado capaz de transportar más de 2 toneladas de misiles

La industria de la aviación de defensa china presentó su nuevo avión no tripulado Wing Loong III (Pterodactyl III) en vísperas del AirShow China 2022, informan medios locales.

Del 8 al 13 de noviembre, la 14ª exposición internacional aeroespacial de China, China Airshow, se llevará a cabo en Zhuhai, provincia de Cantón, para mostrar la tecnología avanzada y la innovación en el campo de la ciencia aeroespacial del país. Modelos anteriores de esta serie de drones han sido exhibidos en el Airshow durante 10 años consecutivos, y ya se han convertido en un símbolo de la industria china de vehículos aéreos no tripulados.

China’s home grown Wing Loong 3 #drone made its first public appearance on Saturday in Zhuhai, Guangdong province, ahead of Airshow China 2022. pic.twitter.com/4wGx85Flhb

