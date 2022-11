Comenzó la Copa del Mundo 2022 en Qatar

La gran fiesta del fútbol mundial fue inaugurada este domingo en Qatar con un vistoso espectáculo y grandes expectativas de los aficionados.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 arrancó este domingo en el estadio de Al Bayt, a unos 40 kilómetros de Doha, con una inauguración por todo lo alto, con la actuación de Jung Kook, de la banda surcoreana BTS, y el qatarí Fahad Al Kubaisi, entre otros.

Este fue el pistoletazo de salida a un Mundial lleno de controversia que empieza con el partido inaugural entre la selección anfitriona, Qatar, y Ecuador.

Desde su elección como sede de la cita mundialista, el Mundial de fútbol de Qatar ha estado rodeado de una serie de polémicas. Una investigación del periódico británico Sunday Times y un reciente documental de Netflix sobre esta adjudicación en 2010 revelaron supuestos sobornos de Qatar a altos ejecutivos del organismo rector del fútbol mundial, FIFA.

De hecho, este episodio le costó el puesto al entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, el expresidente de la organización de fútbol europeo, UEFA, Michael Platini, y el que fuera secretario general de la FIFA, Jérôme Valck.

El Comité de Candidatura de Qatar negó en aquel momento las acusaciones y advirtió de acciones legales para defender la integridad de este proceso selectivo. Desde entonces, tanto el Departamento de Justicia estadounidense como la Fiscalía de Francia investigaron estas acusaciones. EEUU presentó cargos a decenas de personas en 2020 en el escándalo de corrupción en el fútbol profesional conocido como FIFA Gate.

En vísperas al inicio del Mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, negó estas acusaciones y centró su atención a lo que catalogó de «hipocresía» de la crítica occidental. «Lo que los europeos hemos estado haciendo durante los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales», señaló, refiriéndose a las críticas al historial de derechos humanos del emirato árabe.

El último en censurar el Mundial de Qatar fue el futbolista internacional Héctor Bellerín, del FC Barcelona. A pesar de no haber sido convocado con su selección, Bellerín cargó el sábado duramente contra la FIFA en un discurso después de ser elegido como uno de los «Hombres del año 2022» por la revista GQ.

“El estar aquí hoy significa no estar en Qatar y no estar con la Selección. No formar parte de ello me entristece. Pero, por otro lado, hay una parte que me alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 fallecidos en el proceso de construcción de un Mundial de fútbol”, apuntó Héctor Bellerín.