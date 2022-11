Lluvia de memes en la Red tras el fiasco de Argentina ante Arabia Saudita

La selección del país árabe logró remontar al inicio de la segunda parte marcando dos goles en cinco minutos

La sorpresiva derrota de la selección de Argentina por 2-1 ante Arabia Saudita en la primera jornada del grupo C del Mundial de Catar 2022 no tardó en provocar una lluvia de memes en las redes, con numerosos usuarios mofándose de la Albiceleste y, en particular, de su estrella Lionel Messi.

Saudi Arabia really pulled a win over Argentina 😭😭 pic.twitter.com/GqGZpBq0Mx — alee (@simplyaleeee) November 22, 2022

Algunos dieron créditos al equipo del país árabe, que logró una remontada al inicio de la segunda parte marcando dos goles en cinco minutos y luego supo defenderse hasta el final del choque, poniendo así fin a la racha de 36 partidos invictos del combinado suramericano. Asimismo, abundan los memes que muestran a los que apostaron por los saudíes bañándose en dinero.

Antes das 9 da manhã e a Argentina enterrada pela Arábia Saudita kkkkk

Shkran Árabes 😂😂

EU TE AMO COPA DO MUNDO pic.twitter.com/NHAR7bOh9O — Kátia Loiola Andrade (@katiala_) November 22, 2022

El random que le apostó a Arabia Saudita: pic.twitter.com/AtsjALGN8F — Bolso Rushero (@BolsoRushero) November 22, 2022

Mientras, otros nombraron como mejor jugador del partido a los jueces de línea y al sistema VAR, que dejaron a los argentinos sin una potencial goleada, ya que en el primer tiempo les anularon tres tantos por fuera de juego.

Argentina si no existiese el VAR pic.twitter.com/SZqBNSM0HP — Coti Bravi 🇦🇷 (@constanzabravi) November 22, 2022

Argentina vs Saudi Arabia man of the match pic.twitter.com/59mFUmKXBD — Troll Football (@TrollFootball) November 22, 2022

Argentina: Vamos a golear, Messi 2 goles mínimo hoy! Arabia Saudita: pic.twitter.com/2rPu4YZGuk — EL CHOCOFLAN (@ElChocoflan) November 22, 2022

Por otra parte, algunos aficionados aprovecharon la ocasión para insinuar lo bajo que cayó la Albiceleste desde su último triunfo mundialista en 1986, comandada por el difunto astro Diego Armando Maradona.

Maradona viendo desde una nube como perdemos un partido mundialista con Arabia saudita pic.twitter.com/sZdiS6ffrO — Porris (@Ssantiporras) November 22, 2022

Maradona desde el cielo viendo el partido de Argentina vs Arabia Saudita pic.twitter.com/nFOCzOBVTy — mosca (@mosca47045087) November 22, 2022

La riqueza del léxico que vamos a experimentar con los insultos argentinos hacia su selección va a ser el mayor impulso del castellano desde el Siglo de Oro español. — Kim Jong-un (@norcoreano) November 22, 2022

Otros hinchas argentinos se quejaron del despilfarro de tiempo, teniendo en cuenta que el partido empezó a las 7 de la mañana de su país.