Taiwán realiza simulacros con fuego real y sistemas estadounidenses Javelin (FOTOS)

El Ejército de Taiwán realizó este miércoles simulacros conjuntos diurnos y nocturnos con el uso de misiles antitanque portátiles Javelin, de fabricación estadounidense, en la base militar de entrenamiento en el condado de Pingtung al sur de la isla, informa el diario local Liberty Times.

Soldiers in the 269th Mechanized of #ROCArmy suppressed their target area with live munition through night and day in a joint operation exercise. We put our capability to test in #livefire drills like this, so we have the strength to answer the call when we are needed. pic.twitter.com/7OPQpOqjoJ

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) November 23, 2022