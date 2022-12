Video: Así robaron en 60 segundos autos de lujo valorados en más de 850.000 dólares

La Policía del condado inglés de Essex, en el Reino Unido, ha publicado recientemente imágenes de un robo que solo tomó 60 segundos para extraer cinco vehículos de lujo valorados en más de 700.000 libras esterlinas (aproximadamente 858.000 dólares).

Los autos, que incluían las marcas Porsche, Ariel Atom y Mercedes, fueron robados la noche del 11 de noviembre de un polígono industrial de la localidad inglesa de Bulphan, recogen medios locales.

Según las autoridades, los sospechosos entraron al patio cortando los cerrojos de la puerta principal. La rapidez de su operación fue captada por una cámara de videovigilancia instalada en la unidad industrial.

Uno de los coches ha sido recuperado, pero los cuatro restantes siguen desaparecidos, informa The Sun. La Policía continúa investigando el incidente.

«Hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya presenciado algo o que pueda tener imágenes de CCTV o cámaras de tablero, que incluyan los autos robados, para que se comunique con nosotros», señaló un oficial.

We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.

Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI

— Essex Police (@EssexPoliceUK) December 5, 2022