El rapero Drake pierde un millón de dólares a pesar de apostar por Argentina en la final del Mundial

El rapero canadiense Drake perdió un millón de dólares el pasado domingo a pesar de apostar por la victoria de Argentina en la final de la Copa del Mundo de Catar 2022, informa el portal Complex.

La noche del 17 de diciembre, el artista había publicado en las redes sociales una captura de pantalla de su apuesta realizada en bitcoines, por un valor total de un millón de dólares, vaticinando el triunfo de la Albiceleste en el tiempo reglamentario del partido: 90 minutos.

Drake lost his $1M #FIFAWorldCup bet due to Kylian Mbappé’s last-minute goal before the penalty shootout. pic.twitter.com/MyAlzz561d

— Pop Crave (@PopCrave) December 18, 2022