Asesinan a estrella de TikTok Brandon Montrell en un supermercado de EEUU

El ‘influencer’ y estrella de TikTok Brandon Montrell perdió la vida este viernes en medio de un tiroteo en un supermercado de Nueva Orleans (EE.UU.), donde estaba de visita para las fiestas de Navidad.

La tragedia ocurrió cuando el comediante, conocido como ‘Boogie B’, se encontraba en su vehículo estacionado en el parqueadero de una tienda Rouses Market en Warehouse District. Mientras esperaba a que su abuela recoja las compras navideñas del supermercado, fue alcanzado por una bala perdida de un fuego cruzado entre dos hombres, recoge Fox8.

La noticia de la muerte de Montrell, de 43 años, fue difundida en las redes sociales el viernes por la noche, sin embargo, su identidad solo fue revelada la tarde del sábado después de ser reconocido por su familia y un abogado.

«Mi hijo no fue solo víctima de una bala perdida. Es víctima de décadas de abandono que han dejado a la juventud de Nueva Orleans sin esperanza para el futuro y sin miedo real a las consecuencias», dijo su madre, Sherilyn Price, en un comunicado.

NOPD confirmed the man shot & killed outside a Rouses on Baronne was Brandon Montrell aka «Boogie B.» We’re told Montrell arrived in New Orleans from Los Angeles earlier in the day.

He was a comedian & was known for his New Orleans history lessons. https://t.co/nH5uy5tv83 pic.twitter.com/vvSHOHCxrc

— Farrah Yvette (@farrah_yvette) December 24, 2022