El fundador del proyecto Virtual Telescope, el astrónomo italiano Gianluca Masi, anunció este viernes que logró captar en la noche del miércoles, mediante telescopios y equipos fotográficos especializados, un impresionante «desfile planetario» en el cielo despejado de Roma.

De acuerdo con Masi, el espectáculo astronómico comenzó después de la puesta del sol, cuando en el firmamento aparecieron la Luna, Marte, Júpiter y Venus, que se podían ver a simple vista. También comentó que era posible observar a Saturno y Mercurio, mientras que para apreciar a Urano y Neptuno necesitó utilizar dispositivos ópticos especiales.

Five planets, plus the Moon (and the Earth) at a glance.

It was hard, because Mercury is quickly fading and moving back into the solar glare, but we captured all the naked eye planets at a glance.

More to come: we have deeper, close-up images with Uranus and Neptune too. pic.twitter.com/fxvxY7PKyN

