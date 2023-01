Se casa a los 93 años Edwin Aldrin, el segundo astronauta en pisar la Luna

El astronauta estadounidense Edwin ‘Buzz’ Aldrin, que participó en la misión Apolo 11 junto a Neil Anstrong y Michael Collins, se volvió a casar a los 93 años. Se trata de la cuarta vez que contrae nupcias el que fue el segundo ser humano en pisar la Luna en 1969.

Por medio de su cuenta en Twitter, el veterano de los vuelos espaciales anunció que el día de su cumpleaños, 20 de enero, formalizó la relación con su amor de muchos años, la doctora Anca Faur. La «pequeña ceremonia privada», como la describe, se celebró en Los Ángeles (California) y los recién casados «están muy emocionados».

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023