La NASA desarrollará un motor nuclear para impulsar misiones tripuladas a Marte

La NASA y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés), el organismo estadounidense responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para el uso militar, anunciaron este martes que se asociarán para desarrollar y poner a prueba un motor térmico nuclear para cohetes espaciales, capaz de impulsar futuras misiones tripuladas a Marte.

We’re partnering with @DARPA to demonstrate a nuclear thermal rocket engine in space. This new engine would allow us to do more science and reach destinations faster—key steps for sending the first crewed mission to Mars. https://t.co/xhWJYNbRz2 pic.twitter.com/JUDN6nUGbj

— NASA (@NASA) January 24, 2023