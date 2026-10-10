Descubierta muerta en su asiento tras vuelo de cuatro horas en México

El hecho ocurrió durante un vuelo de Volaris que cubría la ruta entre Tijuana y Tapachula.

Una mujer de 28 años murió este miércoles a bordo de un avión de la aerolínea Volaris cuando viajaba de Tijuana a Tapachula, en México, informan medios locales.

La muerte se conoció después de que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, tras cuatro horas del vuelo. Mientras los pasajeros desembarcaban, se percataron de que la joven permanecía inmóvil en su asiento y no respondía. Tras advertir lo ocurrido, se pidió asistencia y se confirmó que la joven había fallecido.

Los estudios médicos revelaron posteriormente que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Según sus familiares, la mujer había viajado para buscar empleo y volvía a su hogar cuando murió. Sus restos fueron entregados a la familia, que se encargará de trasladarlos a Acacoyagua, su municipio de origen.