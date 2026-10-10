Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

Descubierta muerta en su asiento tras vuelo de cuatro horas en México

El hecho ocurrió durante un vuelo de Volaris que cubría la ruta entre Tijuana y Tapachula.

Foto Magnific

Una mujer de 28 años murió este miércoles a bordo de un avión de la aerolínea Volaris cuando viajaba de Tijuana a Tapachula, en México, informan medios locales.

La muerte se conoció después de que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, tras cuatro horas del vuelo. Mientras los pasajeros desembarcaban, se percataron de que la joven permanecía inmóvil en su asiento y no respondía. Tras advertir lo ocurrido, se pidió asistencia y se confirmó que la joven había fallecido.

Los estudios médicos revelaron posteriormente que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Según sus familiares, la mujer había viajado para buscar empleo y volvía a su hogar cuando murió. Sus restos fueron entregados a la familia, que se encargará de trasladarlos a Acacoyagua, su municipio de origen.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube