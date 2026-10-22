Hallan muerto en su celda a Richard Buchanan, histórico integrante de la mafia mexicana en California

El recluso de 72 años falleció en la prisión estatal de Kern Valley; durante más de dos décadas dirigió desde el encierro una red de extorsiones, narcotráfico y conspiraciones en el condado de San Diego.

Richard Buchanan, de 72 años de edad y señalado por las autoridades federales como un veterano integrante de la mafia mexicana en California, fue hallado sin signos vitales la mañana del martes en su celda de la Prisión Estatal de Kern Valley, informaron fuentes correccionales.

La causa de su deceso será establecida por la oficina forense del condado de Kern, según confirmó Terri Hardy, portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés), en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

Buchanan, quien creció en las zonas fronterizas de San Ysidro y Otay Mesa, acumuló un extenso historial dirigiendo desde el presidio tramas de extorsión, apuestas ilegales, narcotráfico y conspiraciones de homicidio en el sur del condado de San Diego.

Orígenes violentos y ascenso criminal

De acuerdo con informes de los investigadores judiciales, Buchanan afianzó su posición dentro de la estructura delictiva tras apuñalar en el patio de ejercicios de una cárcel a Manuel Rebeles, exintegrante de la pandilla rival Nuestra Familia. Aunque la víctima sobrevivió al ataque y Buchanan no fue condenado por ese hecho en particular, un funcionario penitenciario testificó que fue identificado formalmente como miembro de la agrupación en 1989.

Durante las dos décadas siguientes, Buchanan pasó gran parte de su vida en prisión cumpliendo sentencias por robo, evasión y diversos delitos conexos, alternando breves periodos en libertad.

El caso de la guardia penitenciaria que lo llevó a prisión perpetua

El expediente que derivó en su encarcelamiento de por vida se produjo tras su intervención para proteger a Jessica Chavez, oficial del Centro Correccional Richard J. Donovan. La guardia había mantenido una relación sentimental con un recluso llamado Ernesto Torres, quien tras ser liberado comenzó a extorsionarla y amenazarla con denunciar ante sus superiores las irregularidades y actos de corrupción que ocurrieron en el recinto.

Ante la coacción, Chavez contactó a subordinados de Buchanan. El veterano recluso amenazó inicialmente a Torres mediante llamadas telefónicas y, posteriormente, se presentó junto a su asociado Steve “Spanky” Parraz en el domicilio de la víctima para intimidarlo de muerte y obligarlo a cortar todo contacto con la funcionaria. Las pruebas recopiladas por agentes federales en este caso determinaron la condena a cadena perpetua que cumplía hasta el momento de su muerte.