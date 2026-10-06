‘Influencer’ mexicana mata a sus hijos, a su pareja y después se quita la vida: ¿qué se sabe?

La mujer publicaba en redes sociales de forma reiterada mensajes de odio y rencor.

La ‘influencer’ mexicana Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, conocida como Cindy Tamez, fue señalada por el asesinato de sus tres hijos y su pareja tras una reunión familiar en Montemorelos, Nuevo León, informan medios locales.

La Policía mexicana informó que los hechos ocurrieron el 30 de septiembre con arma de fuego y que, después, la mujer se quitó la vida. En redes sociales, la mujer publicaba de forma reiterada mensajes de odio y rencor.

En Montemorelos, Nuevo Leon, Cindy Tamez habría matado a sus tres hijos, a su pareja y se suicidó, en TikTok publicaba videos con mensajes de odio y rencor, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/pvtcR6TfU4 https://t.co/hxkhWFdMtn — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) September 30, 2026

Días después, autoridades revelaron que un testigo presenció el primer disparo del ataque familiar. Según la reconstrucción, en el domicilio se celebró una reunión en la que, presuntamente, Cindy consumió alcohol con amigos y con su pareja, Leodegario ‘N’, de 28 años.

La investigación apunta a indicios de violencia familiar y, sobre todo, a un móvil pasional, vinculado a supuestas relaciones extramaritales de Leodegario ‘N’.

No pues…está Cabron mi amigo !! Atención atención amigos aquí está el meollo de el horrendo y triste caso de la muerte de tres menores y dos adultos. Esto trascendió este miércoles cuando Cintia Tamez Rivera asesi#$@ a sus tres hijos, a su amante y después se quitó la vida. Noticia por demás impactante en Montemorelos Nuevo León, tanto la fiscalía como mucha gente que conoció el caso dieron a conocer que Cintia les quitó la vida con una pistola? &$ 38 supe$#. Hoy salieron a relucir tres mujeres, Paola Villarreal Daniela esmeralda

Cinthia tamez publicaron lo bien que se la pasaban con LEODEGARIO, quizás ahí está el detalle… CELOS. Usted que opina — FURIA TINTA .. (@Furia_Tinta) October 2, 2026

De acuerdo con ese recuento, Tamez habría atacado a su pareja mientras dormía. El testigo es un menor de 14 años bajo protección, al parecer amigo de la familia, que observó cómo la ‘influencer’ preparó el crimen y dio muerte al primer integrante de su propia familia. Según declaró el menor, Cindy le “perdonó la vida” a él.