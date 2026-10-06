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‘Influencer’ mexicana mata a sus hijos, a su pareja y después se quita la vida: ¿qué se sabe?

La mujer publicaba en redes sociales de forma reiterada mensajes de odio y rencor.

En la foto la ‘influencer’ mexicana Cinthia Abigaíl Tamez Rivera.

La ‘influencer’ mexicana Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, conocida como Cindy Tamez, fue señalada por el asesinato de sus tres hijos y su pareja tras una reunión familiar en Montemorelos, Nuevo León, informan medios locales.

La Policía mexicana informó que los hechos ocurrieron el 30 de septiembre con arma de fuego y que, después, la mujer se quitó la vida. En redes sociales, la mujer publicaba de forma reiterada mensajes de odio y rencor.

Días después, autoridades revelaron que un testigo presenció el primer disparo del ataque familiar. Según la reconstrucción, en el domicilio se celebró una reunión en la que, presuntamente, Cindy consumió alcohol con amigos y con su pareja, Leodegario ‘N’, de 28 años.

La investigación apunta a indicios de violencia familiar y, sobre todo, a un móvil pasional, vinculado a supuestas relaciones extramaritales de Leodegario ‘N’.

De acuerdo con ese recuento, Tamez habría atacado a su pareja mientras dormía. El testigo es un menor de 14 años bajo protección, al parecer amigo de la familia, que observó cómo la ‘influencer’ preparó el crimen y dio muerte al primer integrante de su propia familia. Según declaró el menor, Cindy le “perdonó la vida” a él.

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