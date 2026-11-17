Carlos Manuel Miranda-Berrios habría intentado contratar a un compañero de celda en Kissimmee para evitar que el menor testificara en un proceso penal en su contra.

Un hombre de 30 años, identificado como Carlos Manuel Miranda-Berrios, enfrenta graves e intensas imputaciones judiciales en el condado de Osceola, Florida, tras ser acusado por las autoridades de intentar contratar el asesinato a sueldo de un niño de 11 años y de su madre por un monto total de 10.000 dólares.

De acuerdo con las investigaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, el acusado buscaba silenciar al menor para evitar que compareciera como testigo en una causa penal ya abierta en su contra ante el Departamento de Policía de Kissimmee, incluyendo también a la madre en el plan en caso de que intentara intervenir.

Oferta monetaria y detalles del supuesto plan

La pesquisa reveló que Miranda-Berrios transmitió los detalles del crimen a un compañero de celda mientras permanecía bajo custodia. Según documentos judiciales citados por la cadena local FOX 35 y la revista People, la propuesta económica preveía el pago de 5.000 dólares por el homicidio del menor y otros 5.000 por el de su madre, coordinando además los mecanismos de entrega del dinero y las exigencias de prueba para confirmar las ejecuciones.

La orden de arresto precisa que el plan trazado por el acusado contemplaba el secuestro del niño, una agresión sexual, el disparo, la quema del cuerpo y la posterior dispersión de las cenizas en un lago. El sheriff del condado de Osceola, Chris Blackmon, declaró que la investigación sacó a la luz una secuencia de hechos diseñada para provocarle un “sufrimiento extremo” al menor.

Imputaciones y origen de las averiguaciones

El caso tomó impulso luego de que el propio Miranda-Berrios realizara una llamada al 911 denunciando haber sido golpeado en el rostro a raíz de las acusaciones ligadas al menor, lo que llevó a los detectives a profundizar en sus intercambios y contactos al interior del centro de detención.

Actualmente, el acusado enfrenta dos cargos por instigación al asesinato, dos por intento de asesinato, manipulación de una víctima, instigación a cometer un delito sexual violento contra un menor e instigación al secuestro de un menor. Todas las imputaciones se mantienen en calidad de acusaciones que deberán dirimirse en sede judicial.