Alerta ambiental y sanitaria en Barranquilla por una plaga de caracoles gigantes africanos en el barrio Los Olivos 2

Residentes del suroccidente de la ciudad denuncian la presencia masiva de esta especie invasora en sus viviendas y solicitan la intervención urgente de las autoridades de salud.

Los habitantes del barrio Los Olivos 2, ubicado en el suroccidente de Barranquilla, Colombia, se encuentran en estado de alerta ante la proliferación masiva de caracoles gigantes africanos en las inmediaciones de la calle 111B con carrera 21, reporta el medio Ojo de la calle noticias.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, los moluscos han comenzado a ingresar al interior de varias viviendas, situación que ha generado profunda preocupación entre los residentes debido a la rapidez con la que se propagan y los riesgos asociados a su presencia.

Riesgos sanitarios y llamado a las autoridades

Frente a esta coyuntura, la comunidad solicitó la intervención inmediata de las autoridades ambientales y de salud locales para evaluar la situación, desplegar operativos de control e instruir a la población sobre el manejo adecuado de los animales.

El caracol gigante africano está catalogado como una especie invasora altamente riesgosa, capaz de transmitir parásitos perjudiciales para la salud humana y generar daños al ecosistema y a la vegetación urbana.

Recomendaciones de seguridad

Frente al hallazgo de estos ejemplares, se reitera a los habitantes las siguientes medidas preventivas esenciales:

Evitar el contacto directo: No manipular ni intentar eliminar los caracoles con las manos desnudas.

Uso de protección: Utilizar guantes gruesos o bolsas plásticas si se requiere moverlos de manera preventiva.

Prevención e higiene: Evitar el contacto con la baba del animal y desinfectar las áreas afectadas de forma oportuna.