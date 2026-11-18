Este patógeno constituye una amenaza particular por su propagación en centros sanitarios, su capacidad para provocar infecciones graves y su creciente resistencia a prácticamente todos los antibióticos.

Las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos siguen aumentando en Europa, mientras que las opciones de tratamiento son cada vez más limitadas, alertó este 18 de noviembre el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Entre los patógenos que más preocupan figura la ‘Klebsiella pneumoniae’, la superbacteria resistente a los carbapenémicos, cuyas infecciones del torrente sanguíneo aumentaron un 72 % entre 2019 y 2025. Este microorganismo constituye una amenaza particular por su propagación en centros sanitarios, su capacidad para provocar infecciones graves y su creciente resistencia a prácticamente todos los antibióticos.

Ante este escenario, el ECDC instó a adoptar medidas urgentes para preservar la eficacia de los antibióticos y recordó que estos solo deben utilizarse cuando exista una necesidad médica y bajo prescripción de un profesional sanitario.

Advirtió que Europa sigue lejos de alcanzar sus objetivos fijados para 2030: entre 2019 y 2025, el consumo de antibióticos se redujo apenas un 5 %, frente al 20 % previsto, mientras que las infecciones sanguíneas por ‘Klebsiella pneumoniae’ resistente a los carbapenémicos deberían reducirse un 5 %.

Acción urgente

Para revertir esta tendencia, el organismo considera necesario reforzar las medidas de prevención y control de infecciones, mejorar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de los laboratorios, así como promover un uso más responsable de los antimicrobianos.

Entre las acciones prioritarias, el organismo destacó la higiene de manos, el uso adecuado de equipos de protección, la detección temprana y el aislamiento de pacientes infectados, además de la limpieza y desinfección de los centros sanitarios.