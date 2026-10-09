Análisis refleja descenso en las adolescentes de EE.UU. que se identifican como lesbianas o bisexuales

El porcentaje entre las estudiantes de noveno grado cayó casi a la mitad entre 2021 y 2025; la disminución se concentra en las jóvenes de menor edad, según reporta The Washington Post.

Un nuevo análisis realizado sobre los datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) muestra una marcada reducción en la proporción de adolescentes de sexo femenino que se identifican como lesbianas o bisexuales en el país.

De acuerdo con la información difundida por el diario The Washington Post, la disminución se encuentra focalizada principalmente en las jóvenes de menor edad. En contraste, las tasas de autoidentificación entre los varones y las adolescentes de mayor edad se han mantenido relativamente estables.

Fuerte caída entre las estudiantes de noveno grado

Los registros estadísticos revelan una variación pronunciada entre las alumnas que cursan el noveno grado:

La cifra global de estudiantes de este nivel que se identifican como lesbianas o bisexuales descendió del 30 % en 2021 al 17 % en 2025.

En el grupo específico de quienes se identifican como bisexuales, el indicador cayó a la mitad, pasando del 26 % al 13 % en el periodo de cuatro años analizado.

El reporte pone de relieve un cambio de tendencia concentrado en el segmento demográfico de menor edad dentro de la población estudiantil secundaria de Estados Unidos.