Anthropic entrega a una usuaria a la Policía de Florida: confesó a Claude un plan inquietante

Está acusada de proferir amenazas de violencia por escrito.

Una mujer de la ciudad estadounidense de Bonita Springs (Florida) fue detenida después de amenazar con atacar la Oficina del Sheriff del condado de Lee en un chatbot de inteligencia artificial de Anthropic.

Carli Michelle Heller, quien dijo haber utilizado Claude como “diario”, escribió el pasado 26 de septiembre que iba a “disparar” contra la Oficina del Sheriff y, al día siguiente, afirmó que había conseguido un arma.

La plataforma consideró sus mensajes potencialmente amenazantes y remitió el chat a un equipo de revisión humana, que posteriormente alertó a las autoridades.

La mujer está acusada de proferir amenazas de violencia por escrito. Su próxima audiencia está prevista para noviembre.