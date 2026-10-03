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Avión con destino a EE.UU. desaparece con 6 personas a bordo cerca del Triángulo de las Bermudas

Las labores de rastreo aéreo y marítimo se concentran frente a la costa de la isla de Nantucket tras perderse el contacto de radar con un reactor Gulfstream G100.

Un avión ejecutivo modelo Gulfstream G100. La Guardia Costera estadounidense mantiene desplegadas unidades aéreas y fluviales frente a Nantucket para ubicar la aeronave.

La Guardia Costera de los Estados Unidos puso en marcha este sábado una operación de búsqueda y rescate para localizar una aeronave que desapareció de los radares en el océano Atlántico Norte, mientras cubría la ruta entre las islas Bermudas y la ciudad de Boston (Massachusetts), cerca del Triángulo de las Bermudas.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el aparato buscado es un Gulfstream G100, un reactor ejecutivo bimotor de tamaño mediano. Ante la pérdida de señal, se han desplegado equipos aéreos y de superficie en las inmediaciones de la isla de Nantucket para rastrear el área marítima.

Despegue nocturno y pérdida de contacto

Triángulo de las Bermudas.

Según datos recabados por la cadena Fox News, la aeronave despegó desde el Aeropuerto Internacional de Bermudas a las 23:41 del viernes (hora del este).

Tras perderse la comunicación con la torre de control durante la mañana del sábado, los organismos de emergencia activaron los protocolos de búsqueda marítima y aérea en la zona trazada por la ruta de vuelo.

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