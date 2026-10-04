Brindan actualización sobre el estado de salud de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales

Su abogado indicó que la situación legal de la reclusa permanece en el limbo.

El dramático e insólito fallo en la ejecución de Christa Pike continúa generando conmoción en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Su abogado, Stephen Ferrell, reveló este domingo que ella permanece “críticamente enferma”, conectada a un ventilador mecánico y bajo estricta custodia policial en el hospital, mientras los médicos intentan purgar de su organismo las dosis masivas de pentobarbital que recibió durante el procedimiento fallido.

De acuerdo con la defensa, el personal médico está desconcertado por cómo logró sobrevivir y advierte que Pike podría sufrir secuelas irreversibles de las que jamás se recuperaría por completo.

Ante la incertidumbre sobre su pronóstico médico a largo plazo, el abogado subrayó que la situación legal de su clienta permanece en el limbo, dado que las autoridades estatales aún no han determinado si intentarán someterla a un nuevo proceso de ejecución o si suspenderán definitivamente la pena capital tras el desastroso operativo.

“Un día feliz”

Los testigos de su fallida ejecución indicaron que Pike, de 50 años, fue atada a una camilla poco antes de las 19:30 (hora local). El protocolo estatal contempla una segunda serie de inyecciones si el reo sigue con vida después de la primera administración. Sin embargo, las normas no especifican qué debe hacerse si el condenado permanece vivo tras la segunda dosis.

Otras personas que se encontraban en la cámara de ejecución afirmaron que Pike también se quejó de un fuerte dolor en uno de sus brazos. “Siento que mi brazo está a punto de explotar. Hay un punto que late muchísimo”, recordó haber escuchado la reportera Tori Gessner, de WKRN.

Tras la suspensión del procedimiento, Christa fue trasladada a un hospital cercano, donde, según sus abogados, recibió medidas para salvarle la vida. Antes de la ejecución, Pike dijo que abandonaría este mundo de la misma manera en que había vivido gran parte de su vida: “enamorada”. Aseguró estar “en paz” y “lista para ser libre”, y calificó la jornada como “un día feliz”, según la periodista de Associated Press Kimberly Chandler.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente para determinar qué falló durante el procedimiento y suspendió todas las ejecuciones programadas para lo que resta del año.

Pike cumple condena por el asesinato cometido en 1995 de una joven a la que torturó y mató en un bosque de Tennessee.