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‘Cazador de tormentas’ muestra la furia del huracán Isaías en la costa de Florida

Meteorólogo de fenómenos extremos y ‘cazador de tormentas’ Reed Timmer.

Videos publicados en redes sociales por el meteorólogo de fenómenos extremos y ‘cazador de tormentas’ Reed Timmer muestran cómo los fuertes vientos del huracán Isaías azotan las playas de Fort Walton Beach y Destin, en el estado de Florida, con ráfagas superiores a 160 km/h y vientos que superan los 128 km/h, según el experto.

El fenómeno natural tocó tierra este viernes 9 de octubre alrededor de las 20:30 hora central, como una tormenta de categoría 2. Después, el huracán se debilitó.

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