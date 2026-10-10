‘Cazador de tormentas’ muestra la furia del huracán Isaías en la costa de Florida

Videos publicados en redes sociales por el meteorólogo de fenómenos extremos y ‘cazador de tormentas’ Reed Timmer muestran cómo los fuertes vientos del huracán Isaías azotan las playas de Fort Walton Beach y Destin, en el estado de Florida, con ráfagas superiores a 160 km/h y vientos que superan los 128 km/h, según el experto.

The wrath of category 3 major Hurricane Isaias has arrived in Fort Walton Beach to Destin, Florida with winds gusting over 80 mph. Ears popping with wind surges https://t.co/2oKG45LPNf — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) October 9, 2026

El fenómeno natural tocó tierra este viernes 9 de octubre alrededor de las 20:30 hora central, como una tormenta de categoría 2. Después, el huracán se debilitó.