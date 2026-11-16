China elimina visas a cinco países de América Latina y México no fue incluido

Viajeros de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay podrán permanecer hasta 30 días sin visado a partir del 1 de junio; México queda excluido del programa piloto.

A partir del próximo 1 de junio, los ciudadanos de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay podrán ingresar a China sin necesidad de tramitar un visado y permanecer en el país asiático por un periodo de hasta 30 días. La medida fue anunciada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, durante una conferencia de prensa en Beijing, en la que precisó que la disposición formará parte de un programa piloto con una duración inicial de un año.

“Damos la bienvenida a más amigos extranjeros para que visiten China y experimenten su colorido y vitalidad”, manifestó el vocero sobre la iniciativa que busca agilizar los desplazamientos turísticos y comerciales desde Sudamérica.

Contexto del Foro China-CELAC y mensaje geopolítico

Pese a presentarse como una medida de apertura turística, la decisión se produce apenas días después de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), espacio donde se abordaron proyectos de cooperación bilateral bajo el concepto de una “comunidad de destino compartido”.

Durante su intervención en el foro, el presidente Xi Jinping destacó la magnitud del vínculo económico y social alcanzado con la región, contabilizando más de 200 proyectos de infraestructura, un millón de empleos generados, 17.000 becas concedidas y un intercambio comercial bilateral que en 2024 alcanzó los 518.000 millones de dólares. En un mensaje con clara lectura geopolítica frente a la influencia histórica de Washington, el mandatario chino enfatizó: “América Latina no es el patio trasero de nadie”.

La exclusión de México y los requisitos migratorios

A pesar de haber contado con representación oficial en la cumbre de Beijing, México no fue incluido en el programa de exención, a pesar de consolidarse como la segunda economía de la región y uno de los principales compradores de productos chinos.

Especialistas señalan que la ausencia mexicana podría explicarse por su posición en la arquitectura de acuerdos internacionales con Beijing: mientras cinco países latinoamericanos (Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua) cuentan con tratados de libre comercio con China y otros 20 forman parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, México no está adherido a ninguno de estos marcos estratégicos.

Por consiguiente, los ciudadanos mexicanos que deseen viajar a territorio chino deberán continuar tramitando su visado de forma obligatoria mediante el formulario en línea (www.visaforchina.cn) y la representación consular correspondiente.