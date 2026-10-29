Confirman la muerte de una exministra en el choque de trenes mortal en España

La noticia fue informada en redes sociales por el portavoz del PP, Borja Semper, quien después borró la publicación.

El portavoz del conservador Partido Popular (PP), Borja Semper, confirmó este 29 de octubre la muerte de la exministra Fátima Báñez en el mortal choque de trenes que ya ha dejado 69 víctimas mortales en España.

El un mensaje publicado en la red social X, que borró minutos después, Semper envió sus condolencias a los familiares de la exministra de Trabajo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, refiere El País.

No obstante, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, dejó por escrito su pesar por la muerte de Báñez: “Inmenso dolor por la pérdida de una servidora de España, una gran ministra, una gran persona y una gran amiga. La voy a echar muchísimo de menos. Todos los que la conocimos estamos profundamente apenados. Todo mi cariño para su familia y sus amigos”, dijo en X.

“Que el cielo te abrace, amiga Fatima. Me has dejado esperándote en Santa Justa, teníamos previsto comer y luego coger el avión de regreso a Madrid. Subir a un tren no puede ser un acto de fe ni cuestión de suerte llegar a tu destino. Te has ido para siempre, pero como las grandes y los grandes, en acto de servicio. Contigo se me va una parte de mi vida organizativa, se me va una gran compañera y una mejor amiga. Gracias por tanto”, escribió el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en sus redes sociales.

Que el cielo te abrace amiga Fatima

Me has dejado esperándote en Santa Justa

Teníamos previsto comer y luego coger el avión de regreso a Madrid

Subir a un tren no puede ser un acto de fe ni cuestión de suerte llegar a tu destino

Te has ido para siempre,pero como las grandes y los grandes,en acto de servicio

Contigo se me va una parte de mi vida organizativa,se me va una gran compañera y una mejor amiga ..Gracias por tanto….

Ana y Jaime,tus hijos,no te olvidarán nunca,pero muchos vamos a quedar huérfanos de ti… Todos te vamos a echar de menos,siempre tuvistes un si para los demás

Descansa en Paz amiga

D.E.P todas las víctimas — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) October 29, 2026

La víspera, medios reportaron que Báñez era una de las personas que viajaba en el tren de Iryo que colisionó con otro de alta velocidad el 28 de octubre en Urda, Toledo.

El miércoles, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicó que la familia de la exfuncionaria no había podido comunicarse con ella después del siniestro.

De acuerdo al citado medio, Báñez fue la primera mujer en ocupar la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la que más tiempo estuvo al frente de esa cartera, en momentos en que el país debía afrontar la debacle laboral que siguió a la crisis de 2008.