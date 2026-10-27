Desmantelan una red del Cartel de Sinaloa en Florida que traficaba toneladas de cocaína desde la frontera de Texas

La Fiscalía General presentó cargos de crimen organizado contra 12 acusados; la organización utilizaba maquinaria pesada inoperativa para ocultar los cargamentos destinados a la zona de Tampa Bay.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, junto al sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, y el fiscal especial Ryan Shaw, anunció la imputación de cargos por crimen organizado contra 12 integrantes de una red trasnacional vinculada al Cartel de Sinaloa, responsable de transportar toneladas de cocaína desde la frontera con México hasta el área de Tampa Bay.

La investigación judicial se desencadenó a partir de una intervención realizada el pasado 11 de julio, cuando agentes antinarcóticos detuvieron al presunto distribuidor local Daniel Pinales en posesión de 60 kilogramos de cocaína. El hallazgo inicial permitió a los detectives rastrear la ruta completa de suministro, identificar a los coordinadores logísticos en la frontera y desarticular la corriente continua de estupefacientes que ingresaba al estado.

Sofisticado esquema de transporte y entregas nocturnas

De acuerdo con las pesquisas, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, la red trasladó miles de kilogramos de cocaína a través de Estados Unidos, estimándose que solo en el condado de Pinellas se distribuyeron más de 500 kilogramos.

Para evadir los controles carreteros desde El Paso, Texas, la estructura utilizaba como fachada dos tractores inoperables remolcados por un tercer vehículo en funcionamiento. Los cargamentos de droga se ocultaban en las cavidades internas de la maquinaria averiada para simular un traslado comercial legítimo. Al llegar a Florida, los transportistas se alojaban en un hotel de Wesley Chapel y esperaban la noche para concretar intercambios de vehículos con Pinales, en los cuales entregaban bolsos con droga y recibían mochilas cargadas con dinero en efectivo para su retorno a Texas.

Principales imputados y severas sanciones bajo la Ley RICO

De los 12 procesados en el expediente, 10 enfrentan cargos de conspiración para cometer crimen organizado bajo la ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), además de acusaciones directas por tráfico de drogas. Entre las figuras clave destacan:

Eric Manuel Gómez Tapia, alias “Canelo”: señalado como el responsable de supervisar el cruce de la droga a través de la frontera México-EE. UU. Se le fijó una fianza de 30 millones de dólares.

Jorge Ramiro Zamonsett: identificado como el coordinador logístico de la red en el área de El Paso, Texas. Enfrenta una fianza de 10 millones de dólares.

Daniel Pinales: receptor y distribuidor en Florida. Su fianza se reajustó a 10,1 millones de dólares. Tras la inclusión de los nuevos cargos por conspiración para traficar más de 150 kilogramos y crimen organizado, afronta una pena mínima obligatoria de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.