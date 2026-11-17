Axel Bladimir Montejo Sáenz es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. como líder de una red transnacional que traficaba toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

Autoridades federales de Estados Unidos arrestaron en San Diego, California, al ciudadano guatemalteco Axel Bladimir Montejo Sáenz, de 40 años, conocido con los alias de “Kraken” y “Mosh”, a quien identifican como el principal dirigente de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico a gran escala de cocaína.

De acuerdo con el expediente del caso, presentado originalmente en 2018, Montejo Sáenz enfrentaba cargos por conspiración para distribuir cocaína con destino a EE. UU. y por el transporte de estupefacientes a bordo de embarcaciones marítimas. Las investigaciones señalan que la red desplegaba operaciones logísticas en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México.

Decomisos millonarios y situación judicial

A lo largo de varios años de pesquisas relacionadas con la estructura criminal, los agentes federales lograron incautar más de 5.500 kilogramos de cocaína y 3,7 millones de dólares vinculados al acusado. Las autoridades precisaron que dichos decomisos corresponden al acumulado de la investigación y no al momento específico de su captura.

Montejo Sáenz compareció ante el tribunal y se declaró no culpable el pasado 9 de noviembre. Su audiencia para definir las condiciones de su detención quedó programada para este martes 17. En caso de ser hallado culpable de los cargos en su contra, el imputado podría enfrentar una pena de cadena perpetua.

Recompensa activa y precisión sobre su arresto

A pesar de que el acusado ya se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene activa una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que contribuya formalmente a su condena.

Por otra parte, frente a versiones periodísticas que aludían a una supuesta “vida secreta” o la intervención en una residencia de lujo, el comunicado oficial emitido por el United States Department of Justice confirma la detención en San Diego pero no describe ningún inmueble lujoso ni hace referencia a los detalles divulgados en dichos titulares.