Detienen en California a pareja acusada de abuso infantil masivo contra 21 niños nacidos por gestación subrogada

Guojun Xuan y Silvia Zhang administraban desde su mansión en el condado de Los Ángeles una red con 21 menores vinculados; la fiscalía califica la residencia como una “casa de los horrores”

Una pareja residente en Arcadia, California, fue arrestada este martes 6 de octubre de 2026 bajo graves cargos de conspiración para cometer abuso infantil y obstrucción a la justicia. Los imputados, identificados como Guojun Xuan, de 66 años, y Silvia Zhang, de 39, enfrentan acusaciones tras una investigación de 17 meses que ha conmocionado al sistema de gestación subrogada en Estados Unidos. Ambos se declararon no culpables ante los tribunales.

De acuerdo con la fiscalía del condado de Los Ángeles, un total de 21 niños estaban vinculados a la operación de gestación por sustitución que la pareja administraba desde su domicilio. Cuando las autoridades intervinieron la propiedad en mayo de 2025, hallaron a 14 menores nacidos mediante este método junto a otros dos niños residiendo en el lugar.

Una red de subrogación basada en engaños

Las investigaciones revelaron que Xuan y Zhang fundaron en 2021 una empresa de gestación subrogada que operaba directamente desde su mansión de dos plantas en Arcadia. A través de esta compañía, contrataban madres gestantes en diversos estados del país bajo información falsa: a una de las mujeres se le aseguró que Zhang era una madre soltera con problemas de fertilidad, mientras que a otra se le indicó que la pareja tenía una sola hija.

En la oficina compartida de la vivienda, Zhang llevaba una planilla detallada con el registro y seguimiento de los 21 menores. Tras concretarse las detenciones, el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, definió la residencia como una auténtica “casa de los horrores”.

Vigilancia en tiempo real y castigos físicos

El expediente judicial detalla que los menores pasaban extensas jornadas sentados frente a escritorios instalados en tres habitaciones denominadas por la pareja como “Learning Centers” (centros de aprendizaje), bajo la supervisión de niñeras contratadas.

La propiedad contaba con 32 cámaras activadas por movimiento, cuyos registros se transmitían en vivo a un monitor ubicado en la oficina de la pareja. Las autoridades sostienen que, mediante este sistema, Xuan y Zhang monitoreaban en tiempo real los castigos físicos aplicados por las cuidadoras —incluyendo golpes, bofetadas y palmadas— entre abril y mayo de 2025.

En uno de los episodios citados en la acusación penal recogida por ABC News, las grabaciones muestran a Xuan propinando golpes a un niño “con suficiente fuerza como para que el cuerpo del menor se sacudiera en direcciones alternadas con cada impacto”. Asimismo, la fiscalía señaló la existencia de una habitación sin cámaras hacia la cual las niñeras trasladaban a los niños, escuchándose posteriormente gritos desde su interior.

Detalles sobre los cargos, la fianza y la defensa de los acusados

Tras ser trasladados al tribunal de Pasadena, ambos se declararon no culpables y quedaron bajo una fianza de USD 20 millones cada uno. La fiscalía había solicitado USD 100 millones por considerar a ambos un riesgo de fuga, en atención a la gravedad de los cargos y a los recursos económicos de los acusados, según declaró Hochman en ABC News.

En caso de condena, Xuan podría recibir una pena máxima de 17 años y cuatro meses de prisión, mientras que Zhang arriesga hasta 11 años y ocho meses. La queja penal registra 10 cargos contra la pareja y 55 actos manifiestos de conspiración, de acuerdo con lo publicado por ABC7 News.

El abogado de Xuan, Mitchell Krems, rechazó las imputaciones contra su cliente. “Mi cliente es inocente. Es la niñera quien actuó mal y se dio a la fuga. Lo están persiguiendo por ejercer su derecho constitucional a tener una familia numerosa”, declaró Krems en un comunicado. El letrado también negó los cargos contra Zhang y sostuvo ante los medios que ambos reciben un trato injusto.

Los 21 menores vinculados al caso permanecen bajo la tutela del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles, mientras la investigación sobre los hechos y el funcionamiento de la operación de gestación subrogada continúa abierta.