Usuarios de Bank of America, Chase, Wells Fargo, U.S. Bank y Zelle reportan interrupciones para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias.

Una serie de fallas de acceso e interrupciones en los servicios de banca digital afectó este lunes 16 de noviembre a miles de clientes de varias de las mayores entidades financieras de Estados Unidos, provocando serias complicaciones para realizar operaciones monetarias habituales.

Los reportes de incidencias alcanzaron a usuarios de Bank of America, Chase, Wells Fargo, U.S. Bank y J.P. Morgan, así como a la plataforma de pagos Zelle, según datos recopilados por la agencia The Associated Press (AP). Los clientes afectados describieron obstáculos tanto para ingresar a las aplicaciones móviles como para consultar saldos y movimientos, transferir fondos, retirar efectivo, cobrar cheques o tramitar cheques de caja.

Incremento de alertas y diversidad de fallas

De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, los avisos por problemas en los servicios en línea registraron un marcado incremento cerca de las 9:00 a.m., reflejando una ola de comunicaciones de usuarios en distintas partes del país.

Por su parte, reportes de Newsweek, TMZ y Daily Mail detallaron que las complicaciones trascendieron la fase de inicio de sesión. Múltiples clientes señalaron la imposibilidad de operar dentro de sus cuentas o utilizar las funciones destinadas al envío de dinero. Hasta el momento no se ha confirmado una causa común ni el alcance oficial sobre el total de personas o transacciones afectadas.

Respuesta de las entidades financieras

Pese a la proliferación de reclamos, las instituciones financieras involucradas no habían emitido un informe detallado y consolidado sobre la causa técnica o el estado de las operaciones que quedaron pendientes durante la interrupción.

No obstante, Chase reconoció la presencia de una incidencia en su sistema de banca por internet, notificando a varios de sus usuarios que determinados servicios no se encontraban disponibles y sugiriendo intentar las transacciones más tarde.