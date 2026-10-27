Francia estrena un potente láser antidrones en un portaviones de propulsión nuclear

La experimentación permitió validar el comportamiento del láser en configuraciones operativas inéditas durante una misión del portaviones.

Francia probó un sistema láser antidrones a bordo de su portaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle durante un despliegue, informó Cols Bleus, la revista oficial de la Armada francesa, en su edición de octubre.

De acuerdo con la publicación, un equipo de la Fuerza Aérea y Espacial francesa instaló el módulo en la cubierta de vuelo en aproximadamente cuatro horas. “Fue la primera prueba de este sistema a bordo de un buque de la Armada”, señaló un suboficial, jefe del grupo.

Las evaluaciones se realizaron del 4 al 8 de junio, mientras el portaviones se encontraba en puerto en el marco del despliegue La Fayette 26, que concluyó el 11 de julio. El módulo incluía cámaras, un sistema LIDAR, un generador láser, una unidad de refrigeración y una consola para el operador.

Pruebas en condiciones inéditas

Según el suboficial, la experimentación permitió validar el comportamiento del láser en configuraciones operativas inéditas, como “transporte aéreo, izado con grúa y condiciones climáticas extremas”. No obstante, el informe no precisó cuántos drones se emplearon ni ofreció resultados detallados de las pruebas.

Aunque la Armada francesa no identificó oficialmente el equipo, portales especializados afirman que podría tratarse del HELMA‑P (Láser de Alta Energía para Múltiples Aplicaciones – Potencia), desarrollado por la empresa francesa CILAS y concebido para detectar, rastrear y neutralizar pequeños vehículos aéreos no tripulados.