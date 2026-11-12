Identifican a un médico de urgencias como el autor del tiroteo en gimnasio de Washington que dejó un muerto y cuatro heridos

El agresor, llamado Matt Lambert, atacó el recinto deportivo en Logan Circle y posteriormente se atrincheró en su departamento, donde se quitó la vida tras negociar con la policía.

Un tiroteo registrado en la mañana de este jueves 12 de noviembre en el barrio de Logan Circle, cerca de la Casa Blanca en Washington, dejó un saldo de un muerto y cuatro heridos, según reportó la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. El presunto agresor fue identificado como Matt Lambert, de 55 años y médico de urgencias, quien se quitó la vida tras atrincherarse en su edificio residencial.

El ataque se inició poco antes de las 8:00 a.m. en las instalaciones del gimnasio VIDA Fitness, ubicado en la cuadra 1500 de la calle 15 Northwest. Tras efectuar las detonaciones iniciales dentro del local, el sospechoso huyó del establecimiento, efectuó nuevos disparos en la vía pública y regresó al inmueble donde residía. La identidad del atacante fue confirmada por fuentes judiciales a NBC News y The Associated Press.

Negociación telefónica y suicidio en el departamento

El jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, detalló que Lambert se encerró en su departamento situado en el séptimo piso. Equipos de negociación establecieron contacto telefónico con el médico durante aproximadamente una hora.

Durante el despliegue —que obligó a rodear la manzana e interrumpir el tránsito en un área con viviendas, iglesias y comercios—, el hombre disparó en dos ocasiones a través de la puerta de su vivienda. Minutos después, los agentes escucharon una detonación mientras conversaban con él y hallaron su cuerpo sin vida producto de una herida autoinfligida.

Saldo de víctimas y línea de investigación

Respecto a las cinco personas alcanzadas por las balas, la policía confirmó que un hombre falleció en el interior de VIDA Fitness, mientras que una mujer fue ingresada en estado crítico en el Hospital de la Universidad George Washington. Las otras tres víctimas sufrieron heridas que no ponen en riesgo su vida.

La concejala Brooke Pinto señaló que las primeras evidencias sugieren que el tirador buscaba a una víctima determinada dentro del recinto deportivo, aunque los investigadores continúan trabajando para establecer si los demás disparos respondieron a objetivos concretos.