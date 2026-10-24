Incendio devasta el antiguo ‘refugio’ de Hitler y Alemania anuncia planes para restaurarlo

“Difícilmente se puede dejar allí una ruina”, declaró el ministro del Interior del estado alemán.

Las autoridades del estado alemán de Baviera planean restaurar el edificio conocido como el Nido del Águila, construido durante la época nazi y vinculado con Adolf Hitler, que resultó gravemente dañado por un incendio la noche del 23 de octubre, informan medios locales el 24 de octubre.

“Difícilmente se puede dejar allí una ruina”, declaró el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann.

El fuego se declaró el viernes por la noche y envolvió el histórico edificio, uno de los símbolos más conocidos vinculados al pasado nazi en Baviera.

La Policía considera posible que el incendio hubiera sido provocado y detuvo a un hombre en relación con el caso. Según las primeras informaciones, en el momento del siniestro no había personas en el interior del inmueble.

El Kehlsteinhaus, situado a más de 1.800 metros de altitud en el distrito de Obersalzberg, fue construido en la década de 1930 por los nacionalsocialistas como parte del complejo utilizado por Adolf Hitler, y hasta el viernes funcionaba como restaurante de montaña abierto al público.