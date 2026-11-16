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La costa de California impactada con olas de hasta 18 metros en Mavericks

El National Weather Service emitió alertas a lo largo del litoral; las marejadas obligaron al cierre de playas y muelles y motivaron órdenes de evacuación cerca de Capitola.

Las costas han sido requeridas a ser desalojadas por las autoridades. Foto Magnific

Un severo episodio de oleaje extremo afectó este sábado la costa de California, generando rompientes localizadas de entre 15 y 18 metros (50 a 60 pies) en el emblemático sector de Mavericks, en el condado de San Mateo.

El fenómeno golpeó diversos tramos del litoral pacífico desde el área de San Diego hasta Malibú, así como la región de la Bahía de San Francisco y el condado de Santa Cruz. Ante la peligrosidad del temporal, el National Weather Service (NWS) mantuvo alertas activas por mar agitado y advirtió sobre el elevado riesgo para cualquier persona que se aproximara a la orilla.

Evacuaciones, cierres de muelles y avance del mar

La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz emitió una advertencia de evacuación para una franja costera cercana a Capitola, ante la amenaza de que las marejadas inundaran sectores bajos y áreas próximas a la línea de playa.

En las localidades de Pacifica y Half Moon Bay, en el condado de San Mateo, el mar penetró en las calles adyacentes al litoral. Testimonios e imágenes mostraron cómo el agua derribó a algunos transeúntes, obligando a los residentes a alejarse a medida que se intensificaban los embates de las olas. De igual manera, en el sur del estado, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del muelle de Manhattan Beach durante la mañana del sábado.

Registros récord y advertencias meteorológicas

En el ámbito instrumental, una boya mar adentro frente a Point Reyes detectó una ola de 9,5 metros (31,2 pies), marcando el registro más alto documentado en ese punto desde 2015.

La meteoróloga del NWS para el Área de la Bahía, Rachel Kennedy, enfatizó la gravedad de la situación en declaraciones a Los Angeles Times: “La playa no es tu amiga este fin de semana”, advirtiendo que la presencia de curiosos expone innecesariamente a los equipos de rescate ante posibles emergencias. Especialistas precisaron que la diferencia entre la altura medida por las boyas y las rompientes de hasta 18 metros registradas en Mavericks obedece a la amplificación que sufren las olas al aproximarse a los fondos marinos y formaciones del litoral.

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